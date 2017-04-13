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В Витебске мужчина убил на улице бывшую супругу

14.04.2017 11:26 — ЧП | Tut.by  
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В Витебске по подозрению в убийстве бывшей супруги задержали 46-летнего мужчину, сообщила TUT.BY официальный представитель УСК по региону Светлана Сахарова.

Убийство произошло возле дома № 21/1 на проспекте Победы около 9 часов вечера 13 апреля. Местные жители слышали крики о помощи. Мужчина несколько раз ударил бывшую супругу ножом, от ранений она скончалась на месте.

На место происшествия оперативно приехали правоохранители. Установлено, что мужчина подкараулил женщину возле дома, нанес ей пять ножевых ранений, а затем скрылся.

Милиционеры искали предполагаемого убийцу всю ночь. Около 9 часов утра 14 апреля мужчину задержали в Витебском районе.

Городской отдел СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 139 УК (Убийство). Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и очевидцев, назначили судебно-медицинскую экспертизу, устанавливают мотивы преступления.

 
Теги: Витебск
 
 
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Убийство произошло возле дома № 21/1 на проспекте Победы около 9 часов вечера 13 апреля. Местные жители слышали крики о помощи.

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