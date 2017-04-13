МИНСК, 14 апр — Sputnik. Уголовное дело возбуждено по факту убийства в отношении жителя Витебска 1970 года рождения, сообщила Sputnik в пятницу официальный представитель УСК по витебской области Светлана Сахарова.



© Pixabay Минский пенсионер задушил жену

Инцидент произошел вечером 13 апреля возле одной из многоэтажек по проспекту Победы в областном центре. Мужчина нанес несколько ножевых ранений 40-летней местной жительнице, от которых она скончалась на месте происшествия.

Как отметила представитель УСК, от крика о помощи проснулись жители микрорайона.

Оперативно-следственная группа, выбывшая на место происшествия, установила, что подозреваемый является бывшем мужем погибшей. Он подкараулил свою жертву около 21:00 возле дома и несколько раз ударил ее ножом, после чего скрылся.

В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан в Витебском районе. С ним работают следователи.