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Проснулись от криков: витебчанин подозревается в убийстве экс-супруги

14.04.2017 11:15 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 апр — Sputnik. Уголовное дело возбуждено по факту убийства в отношении жителя Витебска 1970 года рождения, сообщила Sputnik в пятницу официальный представитель УСК по витебской области Светлана Сахарова.

Проснулись от криков: витебчанин подозревается в убийстве экс-супруги
© Pixabay
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Инцидент произошел вечером 13 апреля возле одной из многоэтажек по проспекту Победы в областном центре. Мужчина нанес несколько ножевых ранений 40-летней местной жительнице, от которых она скончалась на месте происшествия.

Как отметила представитель УСК, от крика о помощи проснулись жители микрорайона.

Оперативно-следственная группа, выбывшая на место происшествия, установила, что подозреваемый является бывшем мужем погибшей. Он подкараулил свою жертву около 21:00 возле дома и несколько раз ударил ее ножом, после чего скрылся.

В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан в Витебском районе. С ним работают следователи.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Жители микрорайона в Витебске в тот вечер, когда произошло убийство, проснулись от женского крика о помощи.

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