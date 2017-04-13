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В Молодечно на рынке девушке вместо одного белорусского рубля дали один российский

14.04.2017 — ЧП | Шлях Перамогi (Вилейка)  
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Жительница Молодечно в соцсети разместила информацию о том, что на «старом» рынке одна из продавцов дала сдачу российской монетой.

Будьте внимательны! В этой суете можно и не заметить, — написала девушка под фотографией монет.

Монеты в 1 российский рубль и в 1 белорусский рубль, конечно, отличаются. Но цвет, надпись — все очень похоже. И надо просто очень хорошо знать, как выглядят белорусские монеты, чтобы не обмануться.

И не беда была бы — если только не разница в сумме. Российская монета в один рубль дешевле белорусской аналогичной монеты  более чем в 30 раз!

peramoga.by

 
 
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Жительница Молодечно в соцсети разместила информацию о том, что на «старом» рынке одна из продавцов дала сдачу российской монетой. Будьте внимательны! В этой...

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