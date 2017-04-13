МИНСК, 14 апр – Sputnik. Гражданин России находился за рулем большегрузного автомобиля, который на трассе М1 в Кобринском районе насмерть сбил женщину, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Брестского облисполкома.



© Sputnik / Виктор Толочко Женщина погибла под колесами российской фуры ночью на "олимпийке"

Авария на республиканской трассе М1/Е30 Брест – Минск – граница Российской Федерации произошла около полуночи пятницы 14 апреля: большегруз Iveco Stralis с прицепом на 60-м километре дороги сбил 42-летнюю женщину, жительницу деревни Борисово, расположенной в Кобринском районе.

По информации ГАИ, за рулем автомобиля находился 57-летний россиянин, а фура имела российские регистрационные знаки.

Как ранее сообщал Sputnik, от полученных травм женщина скончалась на месте ДТП. Сотрудники ГАИ установили, что наезд был совершен в момент, когда сельчанка переходила дорогу. Известно, что на погибшей не было предусмотренных Правилами дорожного движения фликеров.

В настоящее время по факту гибели женщины под колесами фуры сотрудники ГАИ проводят проверку.