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Станцию метро "Купаловская" закрыли из-за бесхозной сумки
14.04.2017 14:55 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 апр — Sputnik. Станцию минского метрополитена "Купаловская" временно закрыли для посадки и высадки пассажиров, сообщили в пятницу в пресс-службе Минского Метрополитена.
Главный пересадочный узел столичного метро закрыли около 14:45, когда станцией вновь начнут пользоваться — пока не известно.
"На станции "Купаловская" найдена бесхозная сумка. Вызвана СПГ. Станция временно закрыта для пассажиров на вход/выход", — сообщили в пресс-службе столичного метрополитена.
После апрельского теракта в метрополитене Санкт-Петербурга в минском метро были усилены меры предосторожности, однако в последние несколько месяцев бесхозные сумки на станциях не обнаруживались.
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Около 14:45 в официальных социальных сетях метрополитена появилась информация о закрытии станции.
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