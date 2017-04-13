МИНСК, 14 апр — Sputnik. Станцию минского метрополитена "Купаловская" временно закрыли для посадки и высадки пассажиров, сообщили в пятницу в пресс-службе Минского Метрополитена.

Главный пересадочный узел столичного метро закрыли около 14:45, когда станцией вновь начнут пользоваться — пока не известно.

"На станции "Купаловская" найдена бесхозная сумка. Вызвана СПГ. Станция временно закрыта для пассажиров на вход/выход", — сообщили в пресс-службе столичного метрополитена.

После апрельского теракта в метрополитене Санкт-Петербурга в минском метро были усилены меры предосторожности, однако в последние несколько месяцев бесхозные сумки на станциях не обнаруживались.