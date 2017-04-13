﻿ Станцию метро "Купаловская" закрыли из-за бесхозной сумки. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Станцию метро "Купаловская" закрыли из-за бесхозной сумки

14.04.2017 14:55 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 14 апр — Sputnik. Станцию минского метрополитена "Купаловская" временно закрыли для посадки и высадки пассажиров, сообщили в пятницу в пресс-службе Минского Метрополитена.

Главный пересадочный узел столичного метро закрыли около 14:45, когда станцией вновь начнут пользоваться — пока не известно.

"На станции "Купаловская" найдена бесхозная сумка. Вызвана СПГ. Станция временно закрыта для пассажиров на вход/выход", — сообщили в пресс-службе столичного метрополитена.

После апрельского теракта в метрополитене Санкт-Петербурга в минском метро были усилены меры предосторожности, однако в последние несколько месяцев бесхозные сумки на станциях не обнаруживались.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Около 14:45 в официальных социальных сетях метрополитена появилась информация о закрытии станции.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
ДТП на "олимпийке": за рулем фуры Iveco был 57-летний россиянин
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика