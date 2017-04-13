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Девушка выпала из окна 2-го этажа в Василевичах, делая эффектное селфи

14.04.2017 15:09 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 апр – Sputnik. Девушка выпала из второго этажа заброшенного здания в Речицком районе, делая селфи, сообщило в пятницу издание "Гомельская правда" со ссылкой на местный РОВД.

Девушка выпала из окна 2-го этажа в Василевичах, делая эффектное селфи
© Sputnik / Констанция Ждановская
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По информации издания, несчастный случай произошел 11 апреля в городе Василевичи: пострадавшая – 17-летняя учащаяся, проходящая практику на хлебозаводе.

По словам начальника отдела прокуратуры Гомельской области Ольги Шевченко, девушка решила прогуляться и зашла на территорию заброшенного крахмального завода. Она поднялась на второй этаж и решила сделать селфи, но не удержалась в окне и упала с 6-метровой высоты.

Сообщается, что крики пострадавшей услышали случайные свидетели, они и вызвали на место ЧП бригаду скорой помощи.

В настоящее время девушка находится в Речицкой центральной районной больницы – у нее диагностировали перелом ноги и травму позвоночника, здоровью пострадавшей ничего не угрожает.

В настоящее время по факту сотрудники Речицкого РОВД и районной прокуратуры проводят проверку.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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У пострадавшей диагностировали перелом ноги и травму позвоночника, ее здоровью ничего не угрожает.

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