МИНСК, 14 апр – Sputnik. Девушка выпала из второго этажа заброшенного здания в Речицком районе, делая селфи, сообщило в пятницу издание " Гомельская правда " со ссылкой на местный РОВД.



© Sputnik / Констанция Ждановская Школьница выпала из окна многоэтажки в Бресте

По информации издания, несчастный случай произошел 11 апреля в городе Василевичи: пострадавшая – 17-летняя учащаяся, проходящая практику на хлебозаводе.

По словам начальника отдела прокуратуры Гомельской области Ольги Шевченко, девушка решила прогуляться и зашла на территорию заброшенного крахмального завода. Она поднялась на второй этаж и решила сделать селфи, но не удержалась в окне и упала с 6-метровой высоты.

Сообщается, что крики пострадавшей услышали случайные свидетели, они и вызвали на место ЧП бригаду скорой помощи.

В настоящее время девушка находится в Речицкой центральной районной больницы – у нее диагностировали перелом ноги и травму позвоночника, здоровью пострадавшей ничего не угрожает.

В настоящее время по факту сотрудники Речицкого РОВД и районной прокуратуры проводят проверку.