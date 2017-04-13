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ДТП на М5: микроавтобус въехал в фуру, пострадал водитель

14.04.2017 15:23 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 апр – Sputnik. Спасатели деблокировали пострадавшего в ДТП в Пуховичском районе водителя, которого зажало в кабине микроавтобуса при попутном столкновении с фурой, сообщили Sputnik в Минском областном УМЧС.

ДТП на М5: микроавтобус въехал в фуру, пострадал водитель
© Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома
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Авария произошла около 04:00 в пятницу на 53-м километре автотрассы М5 Минск – Гомель возле деревни Блонь.

"Произошло попутное столкновение грузового автомобиля Mitsubishi Fuso и микроавтобуса Iveco Daily. Работниками МЧС при помощи гидравлического инструмента "из микроавтобуса деблокировали водителя", – сказали в МЧС.

Там также сообщили, что бригада скорой медицинской помощи доставила пострадавшего – 26-летнего мужчину – в больницу.

По информации МЧС, второй водитель в результате столкновения не пострадал.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Для оказания помощи пострадавшему понадобилась помощь спасателей – мужчина оказался заблокированным в кабине.

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