МИНСК, 14 апр – Sputnik. Уголовное дело может быть возбуждено в отношении браконьера, который незаконно добыл косулю в Столбцовском районе, сообщила Sputnik в пятницу официальный представитель Государственной инспекции охраны животного и растительного мира Ольга Громович.

Машину браконьера задержали вблизи деревни Яриловичи: в автомобиле нашли шкуру животного, конечности и внутренности. Впоследствии оказалось, что косуля была беременна – при вскрытии ветврач извлек трех эмбрионов.

"Ущерб, причиненный добычей такого животного, составил 480 базовых величин, или 11 тысяч рублей", – сказала Громович.

По ее словам, дома у задержанного сельчанина нашли 23 килограмма мяса дичи, шесть боевых патронов, стреляная гильза и глушитель.

Громович уточнила, что в настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении мужчины уголовных дел – за незаконную охоту и хранение боеприпасов к нарезному оружию.