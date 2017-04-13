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Браконьер заплатит за застреленную косулю $5,5 тыс.
14.04.2017 15:39 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 апр – Sputnik. Уголовное дело может быть возбуждено в отношении браконьера, который незаконно добыл косулю в Столбцовском районе, сообщила Sputnik в пятницу официальный представитель Государственной инспекции охраны животного и растительного мира Ольга Громович.
Машину браконьера задержали вблизи деревни Яриловичи: в автомобиле нашли шкуру животного, конечности и внутренности. Впоследствии оказалось, что косуля была беременна – при вскрытии ветврач извлек трех эмбрионов.
"Ущерб, причиненный добычей такого животного, составил 480 базовых величин, или 11 тысяч рублей", – сказала Громович.
По ее словам, дома у задержанного сельчанина нашли 23 килограмма мяса дичи, шесть боевых патронов, стреляная гильза и глушитель.
Громович уточнила, что в настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении мужчины уголовных дел – за незаконную охоту и хранение боеприпасов к нарезному оружию.
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В ходе проверки оказалось, что животное было беременное – ветврач извлек из туши трех эмбрионов.
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