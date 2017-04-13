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В Речицком районе девушка, делая селфи, выпала из окна недостроенного завода
Инцидент произошел 11 апреля. 17-летняя учащаяся одного из профессиональных лицеев Гомеля вышла прогуляться. В какой-то момент ее внимание привлекло недостроенное здание крахмального завода. Девушка решила забраться внутрь, чтобы сделать селфи.
Как
Рабочие, которые в это время вывозили отходы, услышали крики и вызвали скорую помощь. Девушку доставили в Речицкую ЦРБ. Медики диагностировали травму позвоночника и перелом левой ноги. Сейчас по словам врачей, ее здоровью ничего не угрожает. Речицкий РОВД и прокуратура района проводят проверку всех обстоятельств инцидента.
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Инцидент произошел 11 апреля. 17-летняя учащаяся одного из профессиональных лицеев Гомеля вышла прогуляться. В какой-то момент ее внимание привлекло недостроенное...
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