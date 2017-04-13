Инцидент произошел 11 апреля. 17-летняя учащаяся одного из профессиональных лицеев Гомеля вышла прогуляться. В какой-то момент ее внимание привлекло недостроенное здание крахмального завода. Девушка решила забраться внутрь, чтобы сделать селфи.

Как сообщает издание «Гомельская праўда», поднявшись на второй этаж заброшенного здания, девушка решила сделать селфи. Однако не удержалась в оконном проеме и упала с шестиметровой высоты.

Рабочие, которые в это время вывозили отходы, услышали крики и вызвали скорую помощь. Девушку доставили в Речицкую ЦРБ. Медики диагностировали травму позвоночника и перелом левой ноги. Сейчас по словам врачей, ее здоровью ничего не угрожает. Речицкий РОВД и прокуратура района проводят проверку всех обстоятельств инцидента.