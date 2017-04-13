МИНСК, 14 апр – Sputnik. Уголовное дело было возбуждено в отношении жителя Бобруского района, который украл со склада местного сельхозпредпрития 1,5 тонны картофеля, сообщили Sputnik в пятницу в УВД Могилевского облисполкома.



© Sputnik Юрий Абрамочкин Криминальная троица пыталась утопить в озере угнанную машину

По информации правоохранителей, мужчина совершил кражу в период с 22:00 6 апреля и 01:00 следующего дня.

"Путем свободного доступа из хранилища СПК он похитил 1495 килограммов картофеля стоимостью 657 рублей", – сказали в УВД.

По словам собеседников Sputnik, вор – 26-летний житель деревни Большие Бортники – был найден, картофель у него изъяли.

В отношении молодого человека 13 апреля райотделом Следственного комитета было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса Беларуси (кража).