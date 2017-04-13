|
Кража по-белорусски: сельчанин ночью вынес со склада СПК 1,5 т картошки
14.04.2017 18:15 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 апр – Sputnik. Уголовное дело было возбуждено в отношении жителя Бобруского района, который украл со склада местного сельхозпредпрития 1,5 тонны картофеля, сообщили Sputnik в пятницу в УВД Могилевского облисполкома.
© Sputnik Юрий Абрамочкин
По информации правоохранителей, мужчина совершил кражу в период с 22:00 6 апреля и 01:00 следующего дня.
"Путем свободного доступа из хранилища СПК он похитил 1495 килограммов картофеля стоимостью 657 рублей", – сказали в УВД.
По словам собеседников Sputnik, вор – 26-летний житель деревни Большие Бортники – был найден, картофель у него изъяли.
В отношении молодого человека 13 апреля райотделом Следственного комитета было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса Беларуси (кража).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудники милиции оперативно нашли вора, украденный картофель у молодого человека изъяли.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии