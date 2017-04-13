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Кража по-белорусски: сельчанин ночью вынес со склада СПК 1,5 т картошки

14.04.2017 18:15 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 апр – Sputnik. Уголовное дело было возбуждено в отношении жителя Бобруского района, который украл со склада местного сельхозпредпрития 1,5 тонны картофеля, сообщили Sputnik в пятницу в УВД Могилевского облисполкома.

Кража по-белорусски: сельчанин ночью вынес со склада СПК 1,5 т картошки
© Sputnik Юрий Абрамочкин
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По информации правоохранителей, мужчина совершил кражу в период с 22:00 6 апреля и 01:00 следующего дня.

"Путем свободного доступа из хранилища СПК он похитил 1495 килограммов картофеля стоимостью 657 рублей", – сказали в УВД.

По словам собеседников Sputnik, вор – 26-летний житель деревни Большие Бортники – был найден, картофель у него изъяли.

В отношении молодого человека 13 апреля райотделом Следственного комитета было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса Беларуси (кража).

 
Теги: Минск
 
 
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Сотрудники милиции оперативно нашли вора, украденный картофель у молодого человека изъяли.

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