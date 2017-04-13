МИНСК, 14 апр – Sputnik. Гражданин России, ехавший на автомобиле Toyota сбил косулю в Гродненской области: инспекторам мужчина пояснил, что не увидел внезапно появившееся на дороге животное, сообщили Sputnik в пятницу в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла в пятницу 14 апреля около 11:00 на 21-м километре автодороги "Гродно – Гожа – граница Республики Литва".

"Автомобилем Toyota был совершен наезд на косулю. Как пояснил водитель – гражданин Российской Федерации, возвращавшийся из Литвы, до момента столкновения животного он не видел, поэтому и каких-либо мер предпринять возможности у него не было", – сказали в ГАИ.

В ГАИ также уточнили, что, по словам мужчины, он ехал в своей полосе со скоростью, не превышающей максимально разрешенную, и остановился, когда услышал удар в машину.

По словам собеседников Sputnik, в результате ДТП дикое животное пало.

В ГАИ рассказали, что чаще всего такие аварии с участием диких животных в Гродненском районе фиксируются в темное время суток на автодорогах Р-99 "Гродно – Барановичи" и Р-44 "Гродно – Ружаны – Ивацевичи".