﻿ Под Светлогорском нашли и уничтожили бомбу весом 500 кг. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Под Светлогорском нашли и уничтожили бомбу весом 500 кг

14.04.2017 20:30 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

12 апреля в Светлогорский РОВД поступило сообщение об обнаружении в лесу возле деревни Корени крупной авиационной бомбы. Нашли ее сотрудники лесхоза в ходе проведения плановых работ на просеке ЛЭП. Боеприпас находился на небольшой глубине буквально на дороге.


Милиционеры оцепили место и вызвали саперов. На следующий день в Светлогорский район приехали специалисты саперно-пиротехнической службы в/ч 5527.

После обследования находки они выяснили, что это немецкая пятисоткилограммовая авиационная бомба. С соблюдением необходимых в таких случаях мер предосторожности «подарок из прошлого» отправили на специальную подрывную площадку.

Видео: "Ранак"

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

Напомним, что это не первый крупнокалиберный авиационный боеприпас, найденный в районе. 24 мая прошлого года в непосредственной близости от автодороги Чирковичи-Великий Бор точно такую же полутонную бомбу нашел местный житель.

И в тот раз было принято решение уничтожать опасную находку не на месте обнаружения, а на специальном полигоне.

14 декабря еще более существенная находка была сделана в деревне Песчаная Рудня. Во время рытья котлована ковш экскаватора зацепил стабилизатор авиационной бомбы. Саперы установили ее вес — тысяча килограммов. Так как все происходило непосредственно в населенном пункте, подрыв на месте исключался. Бомбу отвезли всё на тот же полигон. Поздно вечером окрестности потряс невиданный доселе взрыв, который был слышан даже в Светлогорске. Оба взрыва производили специалисты саперно-пиротехнической группы под командованием капитана Павла Маркелова. Они же уничтожили и последнюю находку.


На полигоне взорвали бомбу, которая больше 70 лет пролежала у "БелЭкспо" в центре Минска

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нашли ее сотрудники лесхоза в ходе проведения плановых работ на просеке ЛЭП. Боеприпас находился на небольшой глубине буквально на дороге.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Не увидел: россиянин на Toyota сбил косулю в Гродненской области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика