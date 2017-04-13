12 апреля в Светлогорский РОВД поступило сообщение об обнаружении в лесу возле деревни Корени крупной авиационной бомбы. Нашли ее сотрудники лесхоза в ходе проведения плановых работ на просеке ЛЭП. Боеприпас находился на небольшой глубине буквально на дороге.





Милиционеры оцепили место и вызвали саперов. На следующий день в Светлогорский район приехали специалисты саперно-пиротехнической службы в/ч 5527.

После обследования находки они выяснили, что это немецкая пятисоткилограммовая авиационная бомба. С соблюдением необходимых в таких случаях мер предосторожности «подарок из прошлого» отправили на специальную подрывную площадку.

Видео: "Ранак"

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Напомним, что это не первый крупнокалиберный авиационный боеприпас, найденный в районе. 24 мая прошлого года в непосредственной близости от автодороги Чирковичи-Великий Бор точно такую же полутонную бомбу нашел местный житель.

И в тот раз было принято решение уничтожать опасную находку не на месте обнаружения, а на специальном полигоне.

14 декабря еще более существенная находка была сделана в деревне Песчаная Рудня. Во время рытья котлована ковш экскаватора зацепил стабилизатор авиационной бомбы. Саперы установили ее вес — тысяча килограммов. Так как все происходило непосредственно в населенном пункте, подрыв на месте исключался. Бомбу отвезли всё на тот же полигон. Поздно вечером окрестности потряс невиданный доселе взрыв, который был слышан даже в Светлогорске. Оба взрыва производили специалисты саперно-пиротехнической группы под командованием капитана Павла Маркелова. Они же уничтожили и последнюю находку.





На полигоне взорвали бомбу, которая больше 70 лет пролежала у "БелЭкспо" в центре Минска