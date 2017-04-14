МИНСК, 15 апр — Sputnik. Закрытие на час станции метро "Купаловская" из-за забытой сумки в пятницу стало не первым инцидентом в столичной подземке в нынешнем месяце. Кроме того, поволноваться пассажиров метро в последнее время заставляли новости о случайных смертях в подземке, шутниках, оповещавших о бомбе и информация о реальной трагедии, случившейся в Петерберге.



© Sputnik / Виктор Толочко Фотофакт: годовщина теракта в метро в Минске

Забытые вещи

Весной минское из-за забытых вещей минское метро закрывали как минимум трижды. В пятницу из-за бесхозной сумки не принимала пассажиров станция метро "Купаловская".

В день, когда в Петербурге прогремел взрыв, в Минске закрывали станцию метро "Тракторный завод". Причиной ограничения движения пассажиров тогда также стал забытый на платформе рюкзак. В обоих случаев с находками работали саперы.

Наконец, в конце марта для пассажиров на некоторое время были закрыты сразу три станции Московкой линии между станциями "Московская" и "Уручье". В этом случае причиной стал посторонней предмет га путях. После устранения причины метро заработало в привычном режиме.

Люди

Как минимум трижды с начало года метро попадало в хроники происшествий в связи со смертью людей. Дважды пассажиры гибли на путях. Соазу после Нового года 2 января на на рельсы убала жительница Минска. Задержка в движении поездов на "Московской" линии — тогда составила 30 минут.

В середине февраля под колесами поезда на станции метро "Автозаводская" погиб мужчина. Им оказался 44-х летний житель Могилева. Спасти мужчину не удалось.

Еще один мужчина умер в вагоне метро 1 марта. Ему стало плохо, дежурившая на станции "Купаловская" медсестра пыталась оказать необходимую помощь, однако спасти мужчину не удалось.

Шутники

В апреле минская подземка попала в новостные ленты в связи с задержанием очередного "шутника", который на просьбу службы охраны показать содержимое рюкзака сообщил, что у него там бомба.

40-летнего мужчину задрежали и передали сотрудникам милиции. Пресс-секретарь минского метрополитена Сергей Кузьмин тогда говорил журналистам, что такие инциденты, когда пассажиры метро неуместно шутят о бомбе, иногда случаются.

В милиции уточнили, что в 2016 году органами внутренних дел было зарегистрировано 11 таких инцидентов. В милиции их рассматривают как преступления, предусмотренных ст. 340 УК по сообщениям об опасности на Минском метрополитене, носившим ложный характер. Шутникам в этом случае грозит наказание до 5 лет лишения свободы.