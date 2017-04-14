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В Добруше горел дом, в котором была женщина с двумя правнуками. Спаслась только девочка

15.04.2017 09:42 — ЧП | Tut.by  
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Днем 14 апреля при пожаре в жилом доме на улице Советской в Добруше погибли два человека — 81-летняя женщина и ее 9-летний правнук, сообщили в МЧС.


Когда спасатели прибыли на вызов, кровля кирпичного двухквартирного дома была полностью охвачена огнем. В доме в момент возникновения пожара находились хозяйка одной из квартир, 81-летняя пенсионерка, и двое ее правнуков — 9-летний мальчик и 11-летняя девочка. Выяснилось: когда начался пожар, девочка покинула квартиру и направилась звать на помощь мать, ее младший брат и бабушка остались в доме. Другие подробности происшествия не известны.

В результате пожара уничтожена кровля, повреждено потолочное перекрытие, стены и имущество в доме. Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий причины возникновения пожара — детская шалость с огнем.

Это второй случай гибели ребенка при пожаре с начала года. 26 марта в агрогородке Новополье Пуховичского района Минской области погибла 12-летняя девочка, племянница хозяйки дома, в котором произошло возгорание.

За прошедшие сутки еще один человек погиб при пожаре. Вечером 14 апреля в жилом доме в деревне Козеняты Сморгонского района Гродненской области жертвой пожара стал 49-летний мужчина.

 
 
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Днем 14 апреля при пожаре в жилом доме на улице Советской в Добруше погибли два человека - 81-летняя женщина и ее 9-летний правнук.

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