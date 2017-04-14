МИНСК, 15 апр – Sputnik. Пожилая женщина и малолетний ребенок погибли в результате пожара в Добруше, сообщили Sputnik в субботу в Гомельском областном УМЧС.



© Pexels Сельчанин погиб на пожаре в Чашникском районе

Возгорание в жилом доме, расположенном на улице Советской районного центра, произошло накануне около 16:00.

"Кровля кирпичного двухквартирного дома была полностью охвачена огнем", – сказали в МЧС.

Там также сообщили, что хозяйка одной квартиры – пенсионерка 1936 года рождения – была дома с двумя правнуками: 9-летним мальчиком и 11-летней девочкой. Правнучка при возникновении огня побежала звать на помощь мать, а ее брат остался в доме.

Тела бабушки и ребенка нашли на месте пожара спасатели.

В настоящее время причина пожара устанавливается, в качестве одной из версий возникновения огня рассматривается детская шалость с огнем.