МИНСК, 15 апр – Sputnik. Проведение проверки по факту пожара в Добруше, во время которого погибли пенсионерка и ее 8-летний правнук, взято на личный контроль начальником УСК по Гомельской области Сергеем Паско, сообщила Sputnik в субботу официальный представитель УСК Мария Кривоногова.



© Фото: МЧС Беларуси Пожар в Добруше: заживо сгорели бабушка и ребенок

Трагедия в райцентре произошла накануне: в горящем доме погибли 80-летняя пенсионерка и ее 8-летний правнук.

"Начальник УСК по Гомельской области взял ход проведения проверки на личный контроль", – сказала Кривоногова.

Как ранее сообщили Sputnik в Гомельском ОУМЧС, в доме кроме бабушки и ребенка находилась 10-летняя девочка, она, заметив огонь, отправилась за матерью.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС в ходе тушения пожара обнаружили тела ребенка и пенсионерки в доме.