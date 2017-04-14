МИНСК, 15 апр – Sputnik. Причиной пожара жилого дома, расположенного в Добруше (Гомельская область), возможно, стала шалость детей с огнем, сообщила Sputnik в субботу официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.



© Sputnik/ Виктор Толочко Трагедия в Добруше: расследование взял на личный контроль начальник УСК

Трагедия в райцентре случилась накануне днем: в огне погибли 80-летняя женщина и ее 8-летний правнук.

"Возгорание в помещении произошло из-за неосторожного обращения детей с огнем", – сказала Кривоногова.

По ее словам, 10-летняя девочка, сестра погибшего, пыталась сама потушить пожар, но ей это не удалось, и она отправилась за подмогой.

Как ранее сообщили Sputnik в УСК, проверку по факту происшествия на личный контроль взял лично начальник управления Сергей Паско.