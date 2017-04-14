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СК: пожар в Добруше произошел из-за игр детей с огнем
15.04.2017 14:51 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 апр – Sputnik. Причиной пожара жилого дома, расположенного в Добруше (Гомельская область), возможно, стала шалость детей с огнем, сообщила Sputnik в субботу официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.
© Sputnik/ Виктор Толочко
Трагедия в райцентре случилась накануне днем: в огне погибли 80-летняя женщина и ее 8-летний правнук.
"Возгорание в помещении произошло из-за неосторожного обращения детей с огнем", – сказала Кривоногова.
По ее словам, 10-летняя девочка, сестра погибшего, пыталась сама потушить пожар, но ей это не удалось, и она отправилась за подмогой.
Как ранее сообщили Sputnik в УСК, проверку по факту происшествия на личный контроль взял лично начальник управления Сергей Паско.
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Девочка, сестра погибшего, пыталась сама потушить пожар, но ей это не удалось, и она отправилась за подмогой.
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