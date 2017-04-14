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Хоккеисты клуба "Брест" подрались с ХК "Кошице" на пасхальном турнире

15.04.2017 16:38 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 апр – Sputnik. Массовая драка между хоккеистами ХК "Брест" и академией "Кошице" произошла на пасхальном юниорском турнире для игроков не старше 16 лет, хоккеисты столкнулись в матче за третье место.

Видеокадры ледового побоища опубликовал на своей странице в Facebook компания-организатор турнира.

На видео не совсем ясно, что стало причиной драки. Однако в какой-то момент в конфликт оказались втянуты практически все игроки. 

Пока неизвестно о каких-либо санкциях или штрафах, наложенных на команды.


 
Теги: Брест, Минск
 
 
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В массовой драке между юными хоккеистами приняли участие даже арбитры, обслуживавшие матч.

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