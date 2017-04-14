МИНСК, 15 апр – Sputnik. Массовая драка между хоккеистами ХК "Брест" и академией "Кошице" произошла на пасхальном юниорском турнире для игроков не старше 16 лет, хоккеисты столкнулись в матче за третье место.

Видеокадры ледового побоища опубликовал на своей странице в Facebook компания-организатор турнира.

На видео не совсем ясно, что стало причиной драки. Однако в какой-то момент в конфликт оказались втянуты практически все игроки.

Пока неизвестно о каких-либо санкциях или штрафах, наложенных на команды.



