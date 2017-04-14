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Теракт под Алеппо: до 70 погибших, ранены более 130 человек

15.04.2017 19:31 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 апр – Sputnik. Машина со смертником подорвалась у стоянки автобусов в районе Рашидин под Алеппо – в транспортных средствах находились жители шиитских поселений Фуа и Кефрая, которые направлялись в эвакуацию в Алеппо.

Теракт под Алеппо: до 70 погибших, ранены более 130 человек
© REUTERS Omar Sanadiki
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В результате теракта в районе Рашидин под Алеппо возросло до 70 человек, более 130 человек ранены.

Сообщается, что количество погибших не менее 70 человек, при этом 130 беженцев получили ранения. Среди погибших много женщин и детей, часть автобусов с эвакуированными людьми оказалась заблокирована в районе Рашидин, который контролируется боевиками.

Также известно, что машина со смертником подъехала под видом перевозки продуктов питания.

 
Теги: Минск
 
 
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Среди погибших во взорванных автобусах оказалось много женщин и детей, которые ехали в эвакуацию в город Алеппо из Фуа и Кефрая.

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