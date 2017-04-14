МИНСК, 15 апр – Sputnik. Машина со смертником подорвалась у стоянки автобусов в районе Рашидин под Алеппо – в транспортных средствах находились жители шиитских поселений Фуа и Кефрая, которые направлялись в эвакуацию в Алеппо.



© REUTERS Omar Sanadiki Разгром группировки ИГИЛ в районе Пальмиры

В результате теракта в районе Рашидин под Алеппо возросло до 70 человек, более 130 человек ранены.

Сообщается, что количество погибших не менее 70 человек, при этом 130 беженцев получили ранения. Среди погибших много женщин и детей, часть автобусов с эвакуированными людьми оказалась заблокирована в районе Рашидин, который контролируется боевиками.

Также известно, что машина со смертником подъехала под видом перевозки продуктов питания.