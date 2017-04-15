﻿ Маршрутка с 7 пассажирами перевернулась в Витебске. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Маршрутка с 7 пассажирами перевернулась в Витебске

15.04.2017 22:30 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 15 апр – Sputnik. Маршрутное такси с семью пассажирами перевернулось в результате ДТП в Витебске, сообщили Sputnik в Витебском областном УМЧС.

Маршрутка с 7 пассажирами перевернулась в Витебске
© Фото: УГАИ УВД Гродненского облисполкома
ДТП во дворе Слонима: пенсионерка попала под колеса Hyundai

Авария произошла вечером в субботу на перекрестке улиц Чкалова и Интернационалистов областного центра.

"В результате бокового столкновения маршрутного микроавтобуса Mercedes Sprinter  с автомобилем УАЗ микроавтобус перевернулся на бок", – сказали в МЧС.

Там также сообщили, что до прибытия спасателей из буса самостоятельно выбрались семь человек, в том числе двое детей.

По информации управления, в больницу были доставлены все пассажиры. В настоящее время по факту ДТП сотрудники УГАИ УВД Витебского облисполкома проводят проверку.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По информации управления МЧС, в больницу были доставлены все пассажиры буса, по факту аварии ГАИ проводит проверку.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
МЧС о трагедии в Добруше: не оставляйте детей одних
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика