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МЧС о трагедии в Добруше: не оставляйте детей одних

15.04.2017 22:05 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 апр – Sputnik. Гомельское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям после трагедии в Добруше призвало граждан внимательнее относится к детям и не оставлять их одних.

МЧС о трагедии в Добруше: не оставляйте детей одних
© Flickr/ Andrii Zymohliad
СК: пожар в Добруше произошел из-за игр детей с огнем

Резонансное ЧП в райцентре произошло 14 апреля: в результате пожара в жилом доме на улице Советской погибли 80-летняя пенсионерка и 8-летний мальчик, правнук женщины.

"В связи с трагедией, произошедшей накануне в городе Добруш, где при пожаре жилого дома погибли мальчик и его прабабушка, Гомельское областное управление МЧС обращается ко всем взрослым: не оставляйте детей одних без присмотра", – говорится в сообщении управления.

В МЧС отметили, что детская шалость с огнем – это причина пожаров, а также травматизма и гибели детей.

Как ранее сообщал Sputnik, проверку по факту пожара взял на личный контроль начальник УСК по Гомельской области Сергей Паско. По предварительной информации, пожар произошел из-за того, что дети в доме играли с огнем.

 
Теги: Минск
 
 
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Спасатели снова обратились к родителям малолетних: взрослым следует внимательнее относиться к безопасности детей.

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