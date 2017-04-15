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Три человека погибли в ходе перестрелки на референдуме в Турции

16.04.2017 18:07 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 апр — Sputnik. Три человека погибли в результате драки с перестрелкой у избирательного участка в деревне Ябанарды в турецкой провинции Диярбакыр, сообщили в воскресенье турецкие СМИ.

Референдум о расширении полномочий президента Турции прошел в воскресенье, свою волю на нем высказали порядка пятидесяти миллионов граждан республики.

В ходе проведения голосования не обошлось без инцидентов: так, в результате перестрелки на участке, расположенном на юго-востоке страны в одной из сельских школ погибли три человека.

Как сообщают турецкие СМИ, инцидент начался со словесной перепалки, после чего спорящие взялись сначала за палки и камни, а потом — и за огнестрельное оружие.

По данным правоохранителей, спор разгорелся между двумя семьями и не был связан с референдумом: семьи не поделили имущество. Однако сейчас проводится расследование трагедии.

Двоих подозреваемых уже задержали.

 
Теги: Минск
 
 
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Инцидент произошел на юго-востоке страны в одной из сельских школ, где располагался участок для голосования.

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