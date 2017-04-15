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Убийство женщины в Витебске: бывший муж вынес из квартиры даже розетки
16.04.2017 17:52 — ЧП | Sputnik Беларусь
Вечером 13 апреля в Витебске произошло жестокое убийство 40-летней женщины. Она скончалась на месте после пяти ножевых ранений. В убийстве подозревается бывший муж жертвы, которого задержали на следующее утро в Витебском районе. Расследование по данному делу проводит Следственный комитет.
"Несмотря ни на что, она старалась быть веселой"
По словам знакомых убитой витебчанки, Катерина (имя изменено), несмотря на то, что дома у нее были проблемы, всегда старалась выглядеть жизнерадостной.
"Она была молодой, красивой и успешной женщиной. У нее была хорошая должность на прекрасной работе. Глядя на ее жизнь, никто со стороны не мог догадаться, что происходит у нее дома", — рассказала близкая знакомая жертвы.
По рассказам соседей, бывший муж постоянно угрожал, бил и преследовал женщину. Он вел себя настолько нагло и вызывающе, что об этом знали даже жильцы соседних домов.
"Помню, как он вынес из ее квартиры все, даже розетки с проводами выдернул из стен, пока несчастная была на работе. И это уже после развода", — поделилась подробностями отношений бывших супругов соседка убитой.
Домашний кошмар
Коллеги и знакомые видели синяки и побои. Соседи периодически слышали крики из квартиры. По их словам, Катерина им рассказывала, что обращалась в милицию по поводу противоправных действий своего экс-супруга.
"Несмотря на свои проблемы, Катя всегда оставалась веселой и старалась сохранять бодрость духа. Некоторое время после развода она жила с бывшим мужем в одной квартире, и это было для нее настоящим кошмаром", — вспоминает знакомая убитой.
"Ее бывший муж был стопроцентной сволочью, хоть книгу пиши. Ведь они уже давно развелись, и это не было переживанием от недавней потери любимой. Но он постоянно и систематически доставал Катю, угрожал, бил, — даже после официального развода. Он не давал ей и шага ступить. Катя в последнее время очень сильно похудела, но, несмотря ни на что, постепенно освобождалась от бывшего мужа. У нее была сильнейшая депрессия из-за него, но в то же время она говорила, что постепенно начинает жить заново. Он ей этой жизни не дал", — подытожила собеседница агентства.
Ранее официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова сообщала Sputnik, что по факту убийства
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