МИНСК, 16 апр — Sputnik. Три человека погибли в результате драки с перестрелкой у избирательного участка в деревне Ябанарды в турецкой провинции Диярбакыр, сообщили в воскресенье турецкие СМИ.



© REUTERS Sertac Kayar Граждане Турции голосуют на судьбоносном для страны референдуме

Референдум о расширении полномочий президента Турции прошел в воскресенье, свою волю на нем высказали порядка пятидесяти миллионов граждан республики.

В ходе проведения голосования не обошлось без инцидентов: так, в результате перестрелки на участке, расположенном на юго-востоке страны в одной из сельских школ погибли три человека.

Как сообщают турецкие СМИ, инцидент начался со словесной перепалки, после чего спорящие взялись сначала за палки и камни, а потом — и за огнестрельное оружие.

По данным правоохранителей, спор разгорелся между двумя семьями и не был связан с референдумом: семьи не поделили имущество. Однако сейчас проводится расследование трагедии.

Двоих подозреваемых уже задержали.