Пассажирский самолет Boeing 737 грузинской авиакомпании Georgian Airways, выполнявший рейс Тбилиси — Внуково, выкатился за пределы рулежной дорожки. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе столичного аэропорта.

«Boeing 737 авиакомпании Georgian Airways выкатился за пределы рулежной дорожки, а не взлетно-посадочной полосы. Пассажиры и экипаж не пострадали, пассажиры были доставлены в терминал. На работе аэропорта Внуково эта ситуация не отразилась: сейчас используется другая взлетно-посадочная полоса, не примыкающая к данной рулежной дорожке», — сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

Как отметили в пресс-службе, самолет выкатился всего на 2−3 метра и не получил значительных повреждений. В настоящее время соответствующие службы Внуково буксируют самолет на стоянку.

В полном объеме рулежная дорожка, где произошел инцидент, заработает около полуночи, сообщили ТАСС в аэропорту.