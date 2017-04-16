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Преступник в Кливленде убил прохожего в прямом эфире

17.04.2017 06:27 — ЧП | Tut.by  
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В Кливленде (штат Огайо, США) преступник убил пожилого человека прохожего в прямом эфире, транслируя происходящее через сервис Facebook Live. Мужчина вышел из автомобиля, подошел к жертве и после короткого диалога выстрелил 74-летнему старику в голову. После этого он сел в машину и уехал. Местная полиция начала расследование инцидента.

Предполагаемого убийцу зовут Стив Стивенс. Скрывающийся от стражей порядка мужчина также заявил через соцсеть, что он «убил многих людей», однако в настоящее время проверить эту информацию не представляется возможным.

Полиция Кливленда разместила в своем Twitter фото подозреваемого, отметив, что Стивенс вооружен и опасен. Местным жителям рекомендовано, увидев преступника, не приближаться к нему, а незамедлительно обратиться в экстренные службы.

Ранее в воскресенье, 16 апреля, в штате Огайо произошло еще одно резонансное преступление. В городе Коламбус неизвестные после потасовки открыли стрельбу в ночном клубе, ранив девять человек. Допрос свидетелей и потерпевших не помог в расследовании инцидента, подозреваемые пока не определены.

 
 
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Мужчина вышел из автомобиля, подошел к жертве и после короткого диалога выстрелил 74-летнему старику в голову.

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