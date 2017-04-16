МИНСК, 17 апр — Sputnik. Сложные погодные условия — снег и ветер — не повлияли на работу основной сети энергосистемы (220-750 кВ), в распределительных сетях (10-0.4 кВ) повреждения устранялись оперативно, сообщил Sputnik начальник информационно-аналитического отдела Государственного производственного объединения "Белэнерго" Александр Мальков.

"Всего за последние сутки (с шести утра 16 апреля до шести утра 17 апреля) усилиями бригад было оперативно восстановлено электроснабжение порядка 180 населенных пунктов по всей республике", — проинформировал собеседник Sputnik.

По его словам, на борьбу со сложными погодными условиями в праздничные для Беларуси пасхальные дни вышли 100 человек персонала и было выведено 44 единицы техники.

"Благодаря своевременной подготовке техники материалов и регулярным тренировкам персонала большинство повреждений в распределительных сетях устраняется в среднем за 1,5 —2 часа, при особо тяжелых погодных условиях и большом числе одновременных повреждений это время может увеличиваться", — уточнил Мальков.

Он сообщил, что за минувшие сутки массовых одновременных повреждений не наблюдалось.

"Непогода нарушила работу всего 38 линий 6-10 кВ", — уточнил собеседник Sputnik.