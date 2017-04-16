﻿ Снег и ветер не повлияли на работу основной сети энергосистемы. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Снег и ветер не повлияли на работу основной сети энергосистемы

17.04.2017 08:34 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 17 апр — Sputnik. Сложные погодные условия — снег и ветер — не повлияли на работу основной сети энергосистемы (220-750 кВ), в распределительных сетях (10-0.4 кВ) повреждения устранялись оперативно, сообщил Sputnik начальник информационно-аналитического отдела Государственного производственного объединения "Белэнерго" Александр Мальков.

Снег и ветер не повлияли на работу основной сети энергосистемы
© Фото: страница Александра Малькова в Facebook
Белэнерго: снег и сильный ветер значительных повреждений не принесли

"Всего за последние сутки (с шести утра 16 апреля до шести утра 17 апреля) усилиями бригад было оперативно восстановлено электроснабжение порядка 180 населенных пунктов по всей республике", — проинформировал собеседник Sputnik.

По его словам, на борьбу со сложными погодными условиями в праздничные для Беларуси пасхальные дни вышли 100 человек персонала и было выведено 44 единицы техники.

"Благодаря своевременной подготовке техники материалов и регулярным тренировкам персонала большинство повреждений в распределительных сетях устраняется в среднем за 1,5 —2 часа, при особо тяжелых погодных условиях и большом числе одновременных повреждений это время может увеличиваться", — уточнил Мальков.

Он сообщил, что за минувшие сутки массовых одновременных повреждений не наблюдалось.

"Непогода нарушила работу всего 38 линий 6-10 кВ", — уточнил собеседник Sputnik.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 3
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские энергетики справились со сложными погодными условиями, которые фиксировались в эти праздничные выходные по всей стране.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Преступник в Кливленде убил прохожего в прямом эфире
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика