МИНСК, 17 апр — Sputnik. Почти 300 жилых домов, а также ряд административных учреждений остались без холодного водоснабжения накануне поздно вечером, сообщило в понедельник Минское ОУМЧС.

Сообщение о прорыве трубопровода по переулку Победы в райцентре поступило на дежурный пульт спасателей накануне в 22:30.

По информации МЧС, без воды остались 45 многоэтажек, а также 250 частных домов. Кроме того холодная вода не поступала в городскую больницу, дом престарелых, три школы и четыре детских садика.

В ходе ликвидации прорыва был организован подвоз воды к домам, которые остались без водоснабжения.

Как отметили в МЧС, прорыв был ликвидирован в 5 часов утра понедельника.