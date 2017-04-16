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Около 300 домов Логойска на ночь остались без холодной воды

17.04.2017 09:23 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 апр — Sputnik. Почти 300 жилых домов, а также ряд административных учреждений остались без холодного водоснабжения накануне поздно вечером, сообщило в понедельник Минское ОУМЧС.

Сообщение о прорыве трубопровода по переулку Победы в райцентре поступило на дежурный пульт спасателей накануне в 22:30.

По информации МЧС, без воды остались 45 многоэтажек, а также 250 частных домов. Кроме того холодная вода не поступала в городскую больницу, дом престарелых, три школы и четыре детских садика.

В ходе ликвидации прорыва был организован подвоз воды к домам, которые остались без водоснабжения.

Как отметили в МЧС, прорыв был ликвидирован в 5 часов утра понедельника.

 
Теги: Минск
 
 
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Прорыв трубопровода был ликвидирован к утру понедельника, до этого местным жителям был организован подвоз воды.

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