В Молодечненском районе водитель оставил пострадавшую пассажирку на месте ДТП, сообщили БелТА в управлении ГАИ УВД Мингорисполкома.

Авария произошла 15 апреля около 03 час. 15 мин. на третьем километре шоссе Молодечно — Илья. На закруглении дороги влево 24-летний водитель автомобиля «Ауди» не справился с управлением, съехал в правый по ходу движения кювет, где транспортное средство опрокинулось в канаву с водой. Травмы получила 32-летняя пассажирка, которая в момент аварии не была пристегнута ремнями безопасности.

После ДТП водитель вызвал скорую помощь, а сам ушел домой. Сотрудники ГАИ нашли его по месту жительства в состоянии опьянения. Девушка была доставлена в реанимационное отделение с тяжелыми травмами и общим переохлаждением. Проводится проверка.