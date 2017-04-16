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В Молодечненском районе водитель оставил пострадавшую пассажирку на месте ДТП
17.04.2017 — ЧП | Шлях Перамогi (Вилейка)
В Молодечненском районе водитель оставил пострадавшую пассажирку на месте ДТП, сообщили
Авария произошла 15 апреля около 03 час. 15 мин. на третьем километре шоссе Молодечно — Илья. На закруглении дороги влево 24-летний водитель автомобиля «Ауди» не справился с управлением, съехал в правый по ходу движения кювет, где транспортное средство опрокинулось в канаву с водой. Травмы получила 32-летняя пассажирка, которая в момент аварии не была пристегнута ремнями безопасности.
После ДТП водитель вызвал скорую помощь, а сам ушел домой. Сотрудники ГАИ нашли его по месту жительства в состоянии опьянения. Девушка была доставлена в реанимационное отделение с тяжелыми травмами и общим переохлаждением. Проводится проверка.
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В Молодечненском районе водитель оставил пострадавшую пассажирку на месте ДТП, сообщили БелТА в управлении ГАИ УВД Мингорисполкома. Авария произошла 15 апреля...
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