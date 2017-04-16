МИНСК, 17 апр — Sputnik. Перуанские власти сообщают о 107 погибших в результате мощных наводнений, которые обрушились на страну.



© REUTERS Stringer Тропическое бедствие: что натворил циклон "Дебби" в Австралии 13

Число пострадавших превышает 1,1 миллиона, сообщил национальный центр по действиям в чрезвычайных ситуациях Перу (COEN).

По оценке центра, полностью своего имущества лишились 171 тысяча человек. Число же людей, которые частично пострадали от стихии, составляет 955 тысяч человек, передает канал Telesur.

Ранее власти Перу сообщили о временном перемещении 10 тысяч жителей региона Пиура, значительная часть которого ушла под воду, а также о выделении 2,5 миллиарда солей (примерно 766 миллионов долларов) на восстановительные работы в связи с обрушившимися на страну сильнейшими наводнениями. Восстановление объектов, разрушенных наводнениями и оползнями в Перу, займет как минимум два-три года.

Эксперты называют наводнения одними из самых мощных за последние десятилетия, их причиной стал климатический феномен "Эль-Ниньо" в Тихом океане. Для него характерно аномальное повышение температуры поверхностного слоя воды в центральной и восточной зонах экваториальной части Тихого океана. В среднем это явление происходит каждые 2-7 лет и может продолжаться до 18 месяцев. Во время эпизодов "Эль-Ниньо" нарушается обычный характер атмосферных осадков и атмосферной циркуляции в тропических зонах, что вызывает экстремальные климатические явления во всем мире.