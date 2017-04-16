МИНСК, 17 апр — Sputnik. Детская школа искусств горела ранним утром в понедельник в Солигорске, сообщили Sputnik в управлении МЧС Минской области.

Инцидент произошел около четырех часов утра в понедельник — спасателям сообщили о пожаре в детской школе искусств, которая расположена в Солигорске на улице Ленинского Комсомола.

"В результате пожара уничтожены две сценические ткани задника сцены, повреждены сценическая ткань кулисы, пол сцены, закопчено помещение зрительного зала", — сообщили в МЧС.

В результате пожара никто не пострадал. Причины произошедшего пока не известны, по предварительной версии причиной возгорания могло стать использование "болгарки" при проведении работ на сцене.