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Детская школа искусств горела в Солигорске
17.04.2017 11:43 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 апр — Sputnik. Детская школа искусств горела ранним утром в понедельник в Солигорске, сообщили Sputnik в управлении МЧС Минской области.
Инцидент произошел около четырех часов утра в понедельник — спасателям сообщили о пожаре в детской школе искусств, которая расположена в Солигорске на улице Ленинского Комсомола.
"В результате пожара уничтожены две сценические ткани задника сцены, повреждены сценическая ткань кулисы, пол сцены, закопчено помещение зрительного зала", — сообщили в МЧС.
В результате пожара никто не пострадал. Причины произошедшего пока не известны, по предварительной версии причиной возгорания могло стать использование "болгарки" при проведении работ на сцене.
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Огонь уничтожил две сценические ткани задника сцены, повредил пол сцены и кулисы.
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