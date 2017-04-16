﻿ В Солигорске горела детская школа искусств. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Солигорске горела детская школа искусств

17.04.2017 11:31 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В ночь на понедельник спасателям поступил звонок о пожаре в детской школе искусств в Солигорске. Подробности сообщает Управление МЧС по Минской области.


Фото: пресс-служба МЧС

Вызов поступил 17 апреля в 4 часа ночи. К моменту приезда сотрудников МЧС на сцене и в зрительном зале было плотное задымление. Пожар ликвидировали.

В результате сгорели две сценические ткани задника сцены площадью 48 квадратных метров каждая, повреждена кулиса и пол сцены, закопчен зрительный зал и элементы сцены.

Вероятно, причиной возгорания стало использование «болгарки» во время работ на сцене.



 
 
Ссылка на источник 5
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вероятно, причиной возгорания стало использование "болгарки" во время работ на сцене.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Жертвы Эль-Ниньо: растет число погибших при наводнении в Перу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика