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В Солигорске горела детская школа искусств
В ночь на понедельник спасателям поступил звонок о пожаре в детской школе искусств в Солигорске. Подробности
Вызов поступил 17 апреля в 4 часа ночи. К моменту приезда сотрудников МЧС на сцене и в зрительном зале было плотное задымление. Пожар ликвидировали.
В результате сгорели две сценические ткани задника сцены площадью 48 квадратных метров каждая, повреждена кулиса и пол сцены, закопчен зрительный зал и элементы сцены.
Вероятно, причиной возгорания стало использование «болгарки» во время работ на сцене.
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Вероятно, причиной возгорания стало использование "болгарки" во время работ на сцене.
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Архив (ЧП)
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