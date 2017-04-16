В ночь на понедельник спасателям поступил звонок о пожаре в детской школе искусств в Солигорске. Подробности сообщает Управление МЧС по Минской области.



Фото: пресс-служба МЧС

Вызов поступил 17 апреля в 4 часа ночи. К моменту приезда сотрудников МЧС на сцене и в зрительном зале было плотное задымление. Пожар ликвидировали.

В результате сгорели две сценические ткани задника сцены площадью 48 квадратных метров каждая, повреждена кулиса и пол сцены, закопчен зрительный зал и элементы сцены.

Вероятно, причиной возгорания стало использование «болгарки» во время работ на сцене.







