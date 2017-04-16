﻿ Таксист высадил пассажира на Немиге и при повороте врезался в Hyundai. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Таксист высадил пассажира на Немиге и при повороте врезался в Hyundai

17.04.2017 12:26 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 17 апр — Sputnik. Выясняются обстоятельства ДТП в Минске в результате которого пострадала девушка-водитель Hyundai, сообщила Sputnik старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Центрального РУВД столицы Анастасия Редько.

Дорожная авария произошла в понедельник в десятом часу утра. Водитель автомобиля KIA одной из служб такси, двигаясь по улице Немига, высадил из машины пассажира, после чего, во время отъезда от места высадки, произошло столкновение с ехавшим попутно с Hyundai Solaris.

Как отметила представитель ГАИ, в результате ДТП девушка, управлявшая "Солярисом", была госпитализирована с предварительным диагнозом ЧМТ и подозрением на переломы ребер.

Водитель-таксист пояснил инспекторам, приехавшим на вызов, что перед тем как совершать маневр левого поворота, он посмотрел в боковые зеркала и убедился, что никому не создаст помеху.

Подробные обстоятельства дорожного инцидента установит Госавтоинспекция.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 23
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МИНСК, 17 апр — Sputnik. Выясняются обстоятельства ДТП в Минске в результате которого пострадала девушка-водитель Hyundai, сообщила Sputnik старший инспектор по агитации...

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Хулиганы оставили оскверняющие надписи на стене часовни костела в Волковысском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика