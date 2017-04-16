МИНСК, 17 апр — Sputnik. Выясняются обстоятельства ДТП в Минске в результате которого пострадала девушка-водитель Hyundai, сообщила Sputnik старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Центрального РУВД столицы Анастасия Редько.

Дорожная авария произошла в понедельник в десятом часу утра. Водитель автомобиля KIA одной из служб такси, двигаясь по улице Немига, высадил из машины пассажира, после чего, во время отъезда от места высадки, произошло столкновение с ехавшим попутно с Hyundai Solaris.

Как отметила представитель ГАИ, в результате ДТП девушка, управлявшая "Солярисом", была госпитализирована с предварительным диагнозом ЧМТ и подозрением на переломы ребер.

Водитель-таксист пояснил инспекторам, приехавшим на вызов, что перед тем как совершать маневр левого поворота, он посмотрел в боковые зеркала и убедился, что никому не создаст помеху.

Подробные обстоятельства дорожного инцидента установит Госавтоинспекция.