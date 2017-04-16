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Хулиганы оставили оскверняющие надписи на стене часовни костела в Волковысском районе
Утром 16 апреля, на Пасху, на стене часовни костела Святой троицы с отрудники Волковысского РОВД обнаружили надписи оскверняющего характера,
По факту хулиганства Волковысский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 339 УК.
«Следователями осмотрено место происшествия, допрошен ряд свидетелей, назначено несколько экспертиз по изъятым следам, проведены иные процессуальные действия. Направлено поручение органам внутренних дел на проведение оперативно-разыскных мероприятий для установления подозреваемого лица», — рассказал Шершеневич.
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По факту хулиганства Волковысский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело. Надписи удалили.
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Архив (ЧП)
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