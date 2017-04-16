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Неизвестные расписали стену часовни в поселке Россь

17.04.2017 12:36 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 апр — Sputnik. Неизвестные в ночь на Пасху исписали оскорблениями стену часовни костела Святой Троицы в городском поселке Россь Волковысского района, сообщил Sputnik в понедельник официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Как рассказал представитель Следственного комитета, утром в Пасху сотрудники местного РОВД выявили "факт нанесения надписей оскверняющего характера на стену часовни костела Святой троицы".

"По факту хулиганских действий Волковысским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело", — сообщил Шершеневич.

Как уточнил собеседник агентства, следователи осмотрели место инцидента, допросили свидетелей, назначили экспертизы и провели другие процессуальные действия. Также было направлено поручение органам внутренних дел для установления подозреваемого лица.

"Все надписи были оперативно удалены", — заключил представитель СК.

Костел Святой Троицы в городском поселке Россь был построен в 1807 году. Храм включен в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь и охраняется законодательством Беларуси. Строение воздвигнуто в стиле классицизма, а свою работу костел не прекращал и во времена СССР.

 
Теги: Минск
 
 
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На стену часовни костела были нанесены надписи "оскверняющего характера", по данному факту возбуждено уголовное дело.

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