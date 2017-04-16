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Мужчина погиб, ремонтируя грузовик в Несвиже

17.04.2017 13:13 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 апр — Sputnik. Мужчина погиб в Несвиже под колесами грузовика МАЗ, сообщила Sputnik в понедельник официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Несчастный случай произошел в минувшую субботу днем в городе Несвиж.

"Водитель на территории городского автопарка занимался ремонтам грузового автомобиля. По предварительным данным, он повернул ключ в замке зажигания и запустил двигатель МАЗа. А поскольку грузовой автомобиль стоял с включенной передачей, машина тут же начала движение", — рассказала подробности Белоног.

По словам представителя УСК, стоявший на подножке у водительской двери мужчина не удержался, попал под колеса автомобиля и был смертельно травмирован.

"В рамках проверки проводятся опросы работников и должностных лиц предприятия, изучается документация, регламентирующая правила проведения ремонтных работ, технику безопасности и другие мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", — отметила собеседница Sputnik.

Следователи назначили ряд экспертиз — в том числе судебно-медицинскую и автотехническую.

"К материалам проверки будут приобщены результаты специального расследования, проведенного государственной инспекцией труда", — заключила Белоног.

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчина стоял на подножке МАЗа, но не удержался и упал под колеса грузового автомобиля.

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