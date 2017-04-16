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СК возбудил уголовное дело из-за протараненной маршрутки в Витебске

17.04.2017 13:06 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 апр — Sputnik. Уголовное дело по факту ДТП с участием автомобиля УАЗ и маршрутного такси возбуждено в Витебске, сообщила Sputnik в понедельник официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Авария произошла во второй половине дня в минувшую субботу: милицейская машина УАЗ протаранила маршрутное такси, из-за чего "бус" перевернулся.

Как рассказала агентствсу Сахарова, по факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК Беларуси (нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения).

Две пострадавшие в аварии женщины остаются в Витебской областной больнице, еще четыре пассажира уже были выписаны.

Следователи уже допросили очевидцев аварии, назначен ряд экспертиз.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Часть пассажиров, которые после ДТП были госпитализированы, уже выписана, в больнице остаются только две женщины.

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