В д. Белево Молодечненского района в 19.00 в доме пенсионерки, односельчанин, 1985 г.р., неработающий, в ссоре, после совместного распития спиртных напитков, облил бензином и поджог хозяйку, пишет mvd.gov.by .

Женщина с термическими ожогами головы и тела помещена в больницу.

Подозреваемый задержан.

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