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В Молодечненском районе мужчина облил женщину бензином и поджег
17.04.2017 — ЧП | Шлях Перамогi (Вилейка)
В д. Белево Молодечненского района в 19.00 в доме пенсионерки, односельчанин, 1985 г.р., неработающий, в ссоре, после совместного распития спиртных напитков, облил бензином и поджог хозяйку, пишет
Женщина с термическими ожогами головы и тела помещена в больницу.
Подозреваемый задержан.
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В д. Белево Молодечненского района в 19.00 в доме пенсионерки, односельчанин, 1985 г.р., неработающий, в ссоре, после совместного распития спиртных напитков, облил...
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