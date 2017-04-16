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Посетители клуба в Лондоне получили ожоги токсическим веществом

17.04.2017 14:38 — ЧП | Tut.by  
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По уточненным данным, 12 человек получили ожоги в результате воздействия неустановленного токсичного вещества в ночном клубе в Далстоне на северо-востоке Лондона. Ранее сообщалось об 11 пострадавших.


Фото: Google

Вызов в полицию поступил примерно в 1.10 ночи. На место происшествия выехали несколько бригад скорой помощи и спасатели.

Сотни посетителей клуба на Сидворт-стрит были эвакуированы.

По словам полицейских, десяти пострадавшим медицинскую помощь оказали на месте, после чего они были доставлены в больницу с небольшими ожогами.

Еще двое самостоятельно обратились в отделение неотложной помощи. Их ранения не опасны для жизни.

На момент эвакуации в ночном клубе находились около 600 человек.

Ведется расследование, пока никто не арестован, сообщили в Скотленд-ярде.

 
 
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Сотни посетителей клуба на Сидворт-стрит были эвакуированы.

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