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Пьяная автоледи угнала такси в Бресте и попала в аварию

17.04.2017 14:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 апр — Sputnik. Административные протоколы по четырем статьям были составлены в отношении жительницы Бреста, также ей грозит уголовная ответственность, сообщили Sputnik в понедельник в ГАИ Брестской области.

Пьяная автоледи угнала такси в Бресте и попала в аварию
© Sputnik Александр Уткин
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Инспекторы рассказали, что женщина провела вечер с друзьями и вызвала такси, чтобы добраться домой на улицу Крупскую. Когда автомобиль прибыл к месту назначения, она поняла, что денег на оплату услуги у нее не хватит.

36-летняя брестчанка сказала об этом водителю такси, и он решил отвезти женщину в районный отдел милиции. Пассажирку такой поступок возмутил, и по дороге в отделение она выбросила в окно мобильный телефон водителя и таксометр. Мужчина остановился, чтобы собрать вещи. В этот момент брестчанка пересела за руль и начала движение.

"Пытаясь скрыться от догоняющего ее таксиста, автоледи не справилась с управлением и совершила мелкое ДТП", — отметили в ГАИ.

Результаты проведенной проверки показали, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения — 1,59 промилле. В отношении брестчанки составлены административные материалы по ст.18.18, ч.1 ст.18.19, ч.1 ст.18.16, ч.2 ст.18.17. Также женщине грозит уголовная ответственность по ст.214 УК Республики Беларусь.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Женщина в состоянии алкогольного опьянения пыталась скрыться от догоняющего ее таксиста и не справилась с управлением.

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