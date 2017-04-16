В Солигорске 56-летний мужчина из пневматической винтовки отстреливал ворон во дворе своего дома, и попал в окно детского сада. Об этом TUT.BY сообщили в пресс-службе УВД Миноблисполкома.

О том, что детском саду-яслях № 15 выстрелом повреждено оконное стекло, 3 апреля около 16.00 сообщила заведующая садиком.

Спустя несколько дней личность стрелявшего была установлена. Им оказался 56-летний житель Солигорска. С его слов, он отстреливал из пневматической винтовки ворон во дворе, и уж точно не хотел стрелять по окнам детского сада, но в пылу «охоты» промахнулся.

13 апреля в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 339 УК РБ (хулиганство). Ему грозит до трех лет лишения свободы.