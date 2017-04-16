﻿ В Солигорске мужчина стрелял из пневматики по воронам, а попал в окно детского сада. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Солигорске мужчина стрелял из пневматики по воронам, а попал в окно детского сада

17.04.2017 15:35 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Солигорске 56-летний мужчина из пневматической винтовки отстреливал ворон во дворе своего дома, и попал в окно детского сада. Об этом TUT.BY сообщили в пресс-службе УВД Миноблисполкома.

О том, что детском саду-яслях № 15 выстрелом повреждено оконное стекло, 3 апреля около 16.00 сообщила заведующая садиком. 

Спустя несколько дней личность стрелявшего была установлена. Им оказался 56-летний житель Солигорска. С его слов, он отстреливал из пневматической винтовки ворон во дворе, и уж точно не хотел стрелять по окнам детского сада, но в пылу «охоты» промахнулся.

13 апреля в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 339 УК РБ (хулиганство). Ему грозит до трех лет лишения свободы.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С его слов, он отстреливал из пневматической винтовки ворон во дворе, и уж точно не хотел стрелять по окнам детского сада, но в пылу "охоты" промахнулся.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Пьяная автоледи угнала такси в Бресте и попала в аварию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика