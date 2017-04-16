МИНСК, 17 апр — Sputnik. Пьяные работники автомойки взяли автомобиль своего начальника и совершили на нем ДТП, после чего скрылись с места происшествия, сообщила Sputnik в понедельник старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Центрального РУВД Минска, Анастасия Редько.

Инцидент произошел вечером в минувшее воскресенье. В Госавтоинспекцию сообщили, что во дворе одного из домов по проспекту Независимости неустановленный автомобиль врезался в припаркованный Mitsubishi и скрылся.

В тот момент, когда прибывшие на место сотрудники ГАИ опрашивали свидетелей, к ним подошла женщина и рассказала, что видела выехавший из автомойки Ford Fusion, водитель которого, по ее словам, мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. При этом она рассказала, что автомобиль после ДТП опять вернулся на мойку.

Инспекторы отправились туда, где и находился поврежденный автомобиль. Там же были и два молодых человека, сотрудники автомойки, по внешним признакам нетрезвые. Они сознались в том, что взяли машину директора, который уехал из страны. Медосвидетельствование показало в крови у водителя 1,22 промилле алкоголя.

В отношении молодого человека, который совершил ДТП, составлено пять административных протоколов, кроме того, ему предстоит отремонтировать за свой счет оба автомобиля.

Госавтоинспекция, в свою очередь, поблагодарила женщину, с помощью которой и были задержаны нарушители.