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Пьяные автомойщики взяли автомобиль директора и попали в ДТП
17.04.2017 16:19 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 апр — Sputnik. Пьяные работники автомойки взяли автомобиль своего начальника и совершили на нем ДТП, после чего скрылись с места происшествия, сообщила Sputnik в понедельник старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Центрального РУВД Минска, Анастасия Редько.
Инцидент произошел вечером в минувшее воскресенье. В Госавтоинспекцию сообщили, что во дворе одного из домов по проспекту Независимости неустановленный автомобиль врезался в припаркованный Mitsubishi и скрылся.
В тот момент, когда прибывшие на место сотрудники ГАИ опрашивали свидетелей, к ним подошла женщина и рассказала, что видела выехавший из автомойки Ford Fusion, водитель которого, по ее словам, мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. При этом она рассказала, что автомобиль после ДТП опять вернулся на мойку.
Инспекторы отправились туда, где и находился поврежденный автомобиль. Там же были и два молодых человека, сотрудники автомойки, по внешним признакам нетрезвые. Они сознались в том, что взяли машину директора, который уехал из страны. Медосвидетельствование показало в крови у водителя 1,22 промилле алкоголя.
В отношении молодого человека, который совершил ДТП, составлено пять административных протоколов, кроме того, ему предстоит отремонтировать за свой счет оба автомобиля.
Госавтоинспекция, в свою очередь, поблагодарила женщину, с помощью которой и были задержаны нарушители.
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Владелец машины в тот момент находился за пределами республики, а угонщики не могли сказать инспекторам, кто из них именно находился за рулем.
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