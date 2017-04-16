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Задержан один из организаторов теракта в метро Петербурга

17.04.2017 18:24 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 апр — Sputnik. Один из подозреваемых в организации теракта в метро Санкт-Петербурга — выходец из Центральной Азии Аброр Азимов — задержан в Подмосковье, сообщили в Федеральной службе безопасности России.

Задержан один из организаторов теракта в метро Петербурга
© Sputnik
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Задержание произошло в Одинцовском районе (Подмосковье) недалеко от железнодорожных путей. В ведомстве отметили, что Азимов занимался подготовкой террориста-смертника Акбаржона Джалилова. Подозреваемый доставлен в Следственный комитет.

Сотрудники ФСБ изъяли у задержанного оружие и средство связи: боевой пистолет с патронами, мобильный телефон, коробку от него и зарядное устройство.

СМИ сообщают, что ФСБ России опубликовала оперативную видеосъемку задержания Азимова.

Взрыв в метро Санкт-Петербурга прогремел 3 апреля. Самодельная бомба взорвалась между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". Погибли 15 человек, в том числе и террорист-смертник. Пострадали более 50 человек, среди госпитализированных был один гражданин Беларуси.

Согласно предварительным данным, исполнитель теракта — 22-летний уроженец Кыргызстана Акбаржон Джалилов. По мнению следователей, именно он сначала замаскировал и оставил бомбу на станции "Площадь восстания", а позже взорвал себя в вагоне поезда.

 
Теги: Минск
 
 
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Подозреваемый занимался подготовкой террориста-смертника Акбаржона Джалилова.

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