МИНСК, 17 апр — Sputnik. Один из подозреваемых в организации теракта в метро Санкт-Петербурга — выходец из Центральной Азии Аброр Азимов — задержан в Подмосковье, сообщили в Федеральной службе безопасности России.



© Sputnik Тест ДНК подтвердил личность вероятного смертника в метро Петербурга

Задержание произошло в Одинцовском районе (Подмосковье) недалеко от железнодорожных путей. В ведомстве отметили, что Азимов занимался подготовкой террориста-смертника Акбаржона Джалилова. Подозреваемый доставлен в Следственный комитет.

Сотрудники ФСБ изъяли у задержанного оружие и средство связи: боевой пистолет с патронами, мобильный телефон, коробку от него и зарядное устройство.

СМИ сообщают, что ФСБ России опубликовала оперативную видеосъемку задержания Азимова.

Взрыв в метро Санкт-Петербурга прогремел 3 апреля. Самодельная бомба взорвалась между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". Погибли 15 человек, в том числе и террорист-смертник. Пострадали более 50 человек, среди госпитализированных был один гражданин Беларуси.

Согласно предварительным данным, исполнитель теракта — 22-летний уроженец Кыргызстана Акбаржон Джалилов. По мнению следователей, именно он сначала замаскировал и оставил бомбу на станции "Площадь восстания", а позже взорвал себя в вагоне поезда.