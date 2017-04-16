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Самолет упал возле супермаркета в Португалии: есть жертвы
17.04.2017 19:13 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 апр — Sputnik. Самолет разбился в 25 километрах от Лиссабона около супермаркета. Погибли все четыре человека, которые были на борту воздушного судна, а также один человек, находившийся в зоне падения, сообщают местные СМИ.
Небольшой самолет направлялся из португальского аэродрома Кашкайше во французский Марсель. Погибли все находившиеся на борту: три французских пассажира, гражданин Швейцарии и пилот. Пятый погибший — португалец, водитель грузовика. Мужчина разгружал свой автомобиль около супермаркета и оказался в зоне падения самолета.
Причины трагедии пока не сообщаются. Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза проинформирован о случившемся.
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Граждане Франции, португалец и швейцарец погибли в результате крушения небольшого самолета.
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