МИНСК, 17 апр — Sputnik. Самолет разбился в 25 километрах от Лиссабона около супермаркета. Погибли все четыре человека, которые были на борту воздушного судна, а также один человек, находившийся в зоне падения, сообщают местные СМИ.

Небольшой самолет направлялся из португальского аэродрома Кашкайше во французский Марсель. Погибли все находившиеся на борту: три французских пассажира, гражданин Швейцарии и пилот. Пятый погибший — португалец, водитель грузовика. Мужчина разгружал свой автомобиль около супермаркета и оказался в зоне падения самолета.

Причины трагедии пока не сообщаются. Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза проинформирован о случившемся.