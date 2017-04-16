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У супермаркета под Лиссабоном упал легкий самолет, есть жертвы

17.04.2017 17:41 — ЧП | Tut.by  
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Пять человек погибли в результате падения легкомоторного самолета рядом с супермаркетом близ курортного пригорода Лиссабона Кашкайше.


Фото: Reuters

По данным португальских СМИ, жертвами крушения самолета, зарегистрированного в Швейцарии, стали пилот и трое пассажиров самолета. Также погиб водитель грузовика, выгружавший во время падения самолета товары около супермаркета.

Сообщается, что среди жертв трое французов и один гражданин Швейцарии.




Самолет, направлявшийся в Марсель, потерпел крушение вскоре после взлета. Причина катастрофы пока не установлена. На месте происшествия работают десятки сотрудников пожарной службы.

 
 
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Жертвами крушения самолета, зарегистрированного в Швейцарии, стали пилот и трое пассажиров самолета. Также погиб водитель грузовика, выгружавший во время падения...

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