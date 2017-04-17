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В Бресте утонул 45-летний мужчина, который пытался переплыть Мухавец
Брестские следователи устанавливают обстоятельства гибели 45-летнего мужчины, тело которого было обнаружено 17 апреля в Мухавце, сообщила TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Марина Дранькова.
Сообщение о несчастном случае поступило в экстренные службы в 14.40. Очевидцы сообщили, что в районе Ледового дворца мужчина зашел в воду, добрался вплавь до середины Мухавца и стал тонуть.
На место незамедлительно выбыли сотрудники МЧС и ОСВОД. Спасатели достали из воды 45-летнего брестчанина без признаков жизни.
«Брестским межрайонным отделом Следственного комитета по данному факту (по факту смерти мужчины) проводится проверка. В настоящее время следователями выясняются все обстоятельства произошедшего. В рамках разбирательства проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти мужчины», — добавила Марина Дранькова.
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Очевидцы сообщили, что в районе Ледового дворца мужчина зашел в воду, добрался вплавь до середины Мухавца и стал тонуть.
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