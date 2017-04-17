МИНСК, 17 апр — Sputnik. Массовые беспорядки и протесты вспыхнули в Индии после того, как в социальных сетях появился ролик, на котором полицейские привязали человека к джипу в качестве живого щита, сообщают СМИ.

Видео распространилось в Интернете и вызвало многочисленные протесты правозащитников, общественных организаций и представителей ряда политических партий. По словам мужчины по имени Фарук Ахмад Дар (его привязали к джипу), он пришел на голосование и был схвачен военнослужащими.

Полиция обещает провести беспристрастное расследование. По данным СМИ, центральные власти при этом готовы поддержать офицера, который принял решение использовать мужчину в качестве живого щита.



© REUTERS Danish Ismail Индийский полицейский во время беспорядков

В Кашмире накаляется обстановка. Протесты начались на прошлой неделе после неудачных местных выборов, как минимум восемь человек были убиты. Нападения протестующих привели к тому, что 70 участков для голосования пришлось закрыть.

Полиция пыталась разогнать людей, однако не вышло — вспыхнули беспорядки. Сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ, а после открыли огонь на поражение.



© REUTERS Danish Ismail Протесты вспыхнули после того, как в сети было опубликовано видео с "живым щитом"

Ранее Центральная избирательная комиссия Индии перенесла дату дополнительных выборов в штате Джамму и Кашмир с 12 апреля на 25 мая. Решение было принято после беспорядков во время первого этапа выборов, которые привели к гибели восьми человек.

Неспокойно проходят дополнительные выборы и в других штатах страны. Сообщения о беспорядках и столкновениях враждующих политических сил приходят из таких штатов, как Мадхья-Прадеш и Тамилнад. Там обошлось без погибших, но есть пострадавшие.

Летом в Кашмире протесты закончились трагедией. Военные начали стрелять по демонстрантам. Погибли несколько десятков человек.