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В Петриковском районе мужчина избил коллегу и сбросил его в люк

18.04.2017 06:57 — ЧП | Tut.by  
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Утром 11 апреля в канализационном колодце недалеко от фермы КСУП «Кошевичи» местные жители обнаружили тело мужчины. Погибшим оказался 38-летний работник хозяйства. Предполагаемый убийца — его коллега.

По предварительной версии, накануне мужчины выпивали, позже между ними вспыхнула ссора. Подозреваемый избил мужчину, после чего сбросил его в канализационный четырехметровый колодец, сообщил подробности официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов

На теле погибшего судмедэксперты обнаружили ссадины, ушибленные раны головы, переломы носа и ребер. Подозреваемый задержан. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

 
 
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Тело мужчины обнаружили утром 11 апреля в канализационном колодце недалеко от фермы КСУП "Кошевичи". Погибшим оказался 38-летний работник хозяйства.

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