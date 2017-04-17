Утром 11 апреля в канализационном колодце недалеко от фермы КСУП «Кошевичи» местные жители обнаружили тело мужчины. Погибшим оказался 38-летний работник хозяйства. Предполагаемый убийца — его коллега.

По предварительной версии, накануне мужчины выпивали, позже между ними вспыхнула ссора. Подозреваемый избил мужчину, после чего сбросил его в канализационный четырехметровый колодец, сообщил подробности официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов

На теле погибшего судмедэксперты обнаружили ссадины, ушибленные раны головы, переломы носа и ребер. Подозреваемый задержан. По факту убийства возбуждено уголовное дело.