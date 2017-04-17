МИНСК, 18 апр — Sputnik. Легковой автомобиль протаранил группу младших школьников в Японии, несколько человек получили травмы, сообщает агентство Киодо во вторник.

Инцидент произошел в городе Неягава. Сначала авто попало в аварию, после машину отбросило в сторону, и она врезалась в колонну школьников, которые направлялись на уроки. В результате пострадали четыре ребенка, а также женщина, сопровождавшая детей. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое. У ребят диагностированы легкие травмы.

Причину случившегося расследует полиция.