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Автомобиль врезался в группу школьников в Японии

18.04.2017 09:22 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 апр — Sputnik. Легковой автомобиль протаранил группу младших школьников в Японии, несколько человек получили травмы, сообщает агентство Киодо во вторник.

Инцидент произошел в городе Неягава. Сначала авто попало в аварию, после машину отбросило в сторону, и она врезалась в колонну школьников, которые направлялись на уроки. В результате пострадали четыре ребенка, а также женщина, сопровождавшая детей. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое. У ребят диагностированы легкие травмы.

Причину случившегося расследует полиция. 

 
Теги: Минск
 
 
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Больше всех пострадала воспитательница, сопровождавшая детей на занятия. Женщина получила серьезные ранения.

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