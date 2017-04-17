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Автомобиль врезался в группу школьников в Японии
18.04.2017 09:22 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 апр — Sputnik. Легковой автомобиль протаранил группу младших школьников в Японии, несколько человек получили травмы, сообщает агентство
Инцидент произошел в городе Неягава. Сначала авто попало в аварию, после машину отбросило в сторону, и она врезалась в колонну школьников, которые направлялись на уроки. В результате пострадали четыре ребенка, а также женщина, сопровождавшая детей. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое. У ребят диагностированы легкие травмы.
Причину случившегося расследует полиция.
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Больше всех пострадала воспитательница, сопровождавшая детей на занятия. Женщина получила серьезные ранения.
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