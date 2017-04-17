МИНСК, 18 апр — Sputnik. Автомобиль маршрутного такси загорелся во время движения в Минске, специалисты устанавливают причины случившегося, сообщили Sputnik в Минском городском управлении МЧС.

Инцидент произошел утром, около 08:20, во вторник. Спасателям поступило сообщение о загорании автомобиля по улице Сурганова.

"Оперативно прибывшие работники МЧС установили, что произошло загорание в моторном отсеке автомобиля Mercedes Sprinter 2009 года выпуска во время движения по маршруту №1097", — рассказали в городском УМЧС.

Водители, проезжавшие мимо, останавливались, чтобы помочь потушить маршрутку. Ликвидировать огонь с помощью огнетушителей не удалось, однако они смогли сбить пламя и не допустить его распространения до приезда пожарных расчетов.

По информации спасателей, в момент ЧП в салоне автомобиля находились 15 человек. "Пострадавших нет", — проинформировали собеседники агентства.

Причина возгорания устанавливается.